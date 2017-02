Com baixa da cotação, procura por dólar turismo cresce em Santa Maria

Câmbio 17/02/2017 | 10h01 Atualizada em

Quando a moeda norte-americana chegou ao auge da cotação, em 2016, o dólar turismo bateu na casa de R$ 4,40 em Santa Maria, o que reduziu a procura pela moeda para viajar e fazer compras no Exterior. Agora, com a queda do dólar comercial para R$ 3,08 nesta quinta-feira, o turismo era vendido a R$ 3,21 em uma das casas de câmbio daqui.

Segundo o agente de câmbio Fernando Rodrigues, da Dafer York, a procura por dólares, euros e libras cresceu 30% nos últimos 12 meses.

– Com a queda da cotação, tem muita gente voltando a comprar moeda estrangeira para se programar para viagens para o Exterior – afirma Rodrigues.

Nesta quinta-feira, o euro turismo estava em R$ 3,42, e a libra esterlina, a R$ 4,18 na Dafer York. É preciso pagar ainda 1,1% de IOF se comprar em moeda, ou 6%, se comprar em cartões de viagem.