Câmara aprova projeto que proíbe extermínio de cães e gatos por órgãos públicos

Proteção animal 09/02/2017 | 18h28 Atualizada em

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que proíbe o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos públicos. O PL 3490/12,l de autoria do deputado Ricardo Izar (PP-SP), ainda precisa passar por votação no Senado.

Obras e serviços da UFSM serão afetados por corte de verbas



A única exceção prevista pela proposta será para os animais com doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis e que coloquem em risco a saúde das pessoas e de outros animais. Nestes casos, a eutanásia deve ser autorizada por laudos profissionais e as entidades de proteção animal deverão ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade do procedimento.

Crescem pedidos de aposentadoria em Santa Maria às vésperas da Reforma da Previdência



O autor do projeto ressaltou a possibilidade de realização de convênios, prevista no texto aprovado. A ideia do projeto é incentivar a adoção desses animais por meio de convênios do setor público com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais.

Sindicância na Secretaria de Infraestrutura deve ser concluída em março



O descumprimento das regras da lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98). Se virar lei, o projeto entrará em vigor 120 dias após sua publicação.

* Com informações da Câmara dos Deputados