Burocracia em Santa Maria faz empresário local investir em Florianópolis

O empresário Valdemar Roveda, que é dono da imobiliária Roveda, do Motel Bangalô e do jornal A Cidade, tentou durante três anos investir em um novo empreendimento em Santa Maria. Em 2011, ele já tinha área própria aqui na cidade e o projeto pronto, mas conta que os entraves burocráticos do município fizeram com que ele mudasse os planos em 2014.

Diante das dificuldades aqui, tentou ver áreas em outras cidades gaúchas, mas acabou fazendo o investimento milionário em Florianópolis.

Agora em janeiro, Roveda e os filhos Vinicius, Marcelo e Raquel inauguraram, na capital catarinense, um motel de luxo com 21 suítes classe A e que gera 15 empregos. O Zaia Motel Premium (fotos acima) fica em Santo Antonio Lisboa, às margens da SC-401, que liga as praias de Jurerê Internacional e Canasvieiras ao centro de Florianópolis.

Por enquanto, ele não tem planos de fazer ampliações em Santa Maria.

Claro que cada empreendimento tem problemas específicos para serem resolvidos, já que é preciso se adequar a regras como as do Plano Diretor. Porém, esse não é o primeiro empresário que reclama da demora para resolver problemas burocráticos em Santa Maria. É inconcebível que a prefeitura de Santa Maria tenha tão poucos técnicos para aprovar projetos.