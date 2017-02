16 caminhos para o agronegócio ter colheita farta nos 9 distritos

Estudo dos solos 04/02/2017 | 11h30 Atualizada em





Foto: Gabriel Haesbaert / DSM

Santa Maria é uma cidade conhecida pela economia baseada no setor de comércio e de serviços. O que pouca gente sabe é que 94,6% do território do município está na área rural, inversamente proporcional à participação do setor no PIB municipal, uma atividade econômica que representa pouco mais de 3%. Um dos grandes desafios do agronegócio na cidade é a diversificação de cultura, gerando mais renda, e estancar o êxodo rural, já que pouco mais de 4% dos moradores vivem na área rural, dividida entre 3,7 mil propriedades. As principais produções da cidade são cultivo de soja, arroz irrigado e bovinocultura de corte e leiteira.



Os caminhos para mudar essa realidade foram apontados por um levantamento inédito concluído no ano passado, o estudo edáfico de Santa Maria, realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) Clima Temperado, mostra que o município tem aptidão, principalmente, para 16 culturas. O desafio é fazer chegar essas informações aos produtores e começar a mudança de cultura no meio rural.



