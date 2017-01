Voos vindos da Capital para Santa Maria têm alteração no horário

Aviação 17/01/2017 | 20h35 Atualizada em

Nas segundas e sextas-feiras de janeiro, haverá alterações no horário de chegada dos voos da Azul que partem de Porto Alegre com destino a Santa Maria, com previsão de chegada à 0h25min.



Nos demais dias, seguem aterrissando às 20h10min. Em fevereiro, as alterações serão nos dias 24 e 25, com chegada às 22h25min e 18h15min, respectivamente.



O horário de partida de Santa Maria rumo à Capital segue inalterado, às 5h, de segunda a sábado. As informações são da prefeitura.