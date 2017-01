Vereador assume chefia do Executivo Municipal após impedimento de prefeito eleito

São Vicente do Sul 02/01/2017 | 16h11 Atualizada em

Os eleitores do município de São Vicente do Sul, na Região Central, vão vivenciar uma novidade em 2017. Eles escolherão, pelo segundo ano consecutivo, quem será o prefeito da cidade. Jorge Valdeni Martins (PTB), que havia sido eleito com 2.841 votos em outubro do ano passado, apenas 33 votos a mais que o seu concorrente, Fernando Pahim (PP), teve a sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral. Com a impossibilidade de Martins assumir, o vereador e presidente do Legislativo, José Luiz Cogo Carvalho, o Gordo, também do PTB, virou prefeito provisório da cidade.

O parlamentar, que vai para o seu terceiro mandato, também foi o mais votado, com 506 votos. Ele teve o apoio de todos os outros oito vereadores para assumir a presidência do Casa e deve ficar à frente do Executivo Municipal até o dia 12 de março, quando deve ser realizado um novo pleito. Segundo Carvalho, o seu governo será de unidade, e todos os partidos representados na Câmara ocuparão cargos.

– É um desafio. Era uma coisa que não estava preparado. Sempre me preparei para ser vereador. Já recebi vários convites para ser candidato a prefeito, mas nunca aceitei. Agora surgiu esse desafio. Mas montei uma equipe pensando no município – afirma Carvalho.

Ele ainda diz que recebeu o convite do partido para ser o candidato a prefeito no novo pleito. O vereador diz que "não descarta, mas a chance é pouca".

Por outro lado, o prefeito eleito no último pleito, Jorge Valdeni Martins, diz que ainda tem esperança de assumir o Executivo Municipal. Ele recorreu da decisão, e o processo segue tramitando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

– Os meus advogados estão buscando para que eu assuma antes das eleições de março. Vamos reverter essa decisão – afirma Martins.

O calendário eleitoral excepcional será publicado pelo Tribunal Regional Eleitoral em 10 de janeiro. As convenções para escolha dos prefeituráveis devem ser realizadas entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. As candidaturas serão registradas em 6 de fevereiro. No dia seguinte, pode começar a propaganda política, mas que haverá horário eleitoral no rádio e TV. Além de São Vicente do Sul, outros cinco municípios gaúchos também terão novas eleições em março.