Venda de veículos novos reduziu em Santa Maria em 2016

Automóveis 12/01/2017 | 20h11 Atualizada em

O balanço do número de carros novos vendidos e emplacados em Santa Maria em 2016, assim como no ano anterior, não é nada animador. As vendas caíram 24% em relação a 2015, uma queda maior do que a média nacional, que ficou em 20%.



No total, foram emplacados 3.865 veículos 0km, contra 5.073 em 2015 e 6.275 em 2014. Tiveram os melhores desempenhos do ano as macas Ford, GM e Fiat, com 600, 559 e 429 veículos vendidos para proprietários de Santa Maria, respectivamente.



Segundo a análise de especialistas do setor, pesou muito a dependência da cidade com relação ao funcionalismo público (com salários parcelados, congelados e com reajustes inferiores ou iguais aos índices da inflação).



Se não fossem as vendas do agronegócio, o desempenho poderia ter sido ainda pior. No país, a projeção é de leve recuperação a partir do segundo semestre.



Foto: Arte / DSM