Tire suas dúvidas sobre o saque de contas inativas do FGTS

Em fevereiro, mais dinheiro deve girar na economia do país. É que a partir desse mês o governo federal vai liberar um cronograma para o saque integral de contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) inativas até 31 de dezembro de 2015. Em Santa Maria, a injeção de dinheiro é vista de maneira positiva pelos economistas e pela população, que espera poder ter acesso ao dinheiro logo.



De acordo com a assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal em Santa Maria, ainda não há dados fechados de quantas pessoas têm o direito de sacar esse dinheiro na cidade. Segundo a assessoria, no momento, a instituição trabalha na adequação de sistemas e nas regras para o saque. Por isso, a orientação é que as pessoas aguardarem a publicação das normas para, então, procurar as agências.



Segundo o governo federal, a sistemática e o calendário de pagamento devem ser divulgados nos próximos dias. A ordem dos saques deve ser baseada no mês de aniversário do trabalhador.



Conforme o economista Alexandre Reis, coordenador da Clínica de Finanças da Unifra, o principal impacto da medida é do ponto de vista pessoal. Segundo ele, com a alteração, as pessoas terão autonomia para mexer nesse dinheiro, o que, até então, só era possível se o trabalhador estivesse desempregado por, pelo menos, três anos ininterruptos – ainda assim, só poderia sacar até R$ 1 mil de contas inativas (agora é possível retirar todo o dinheiro do Fundo).



Ainda conforme o economista, o fato desse valor estar liberado permite que as pessoas possam mudar de aplicação, para outra que seja mais produtiva e rentável.



– A medida é extremamente eficiente, pois a pessoa vai poder fazer o que quiser com um dinheiro que é dela. Agora, elas podem buscar melhores resultados, pois, no Fundo, o rendimento era baixo e havia muitas limitações, não possibilitando que a pessoa mudasse de aplicação. É um dinheiro muito bem vindo para o sistema, para a economia. No Brasil, vai agregar um impacto significativo, já para os municípios, é menor. Mas é significativo para a autonomia da pessoa, pois dá um alento, aumenta o nível de confiança do consumidor. É algo que vem em boa hora – avalia o economista.

Foto: Arte

Expectativa

A possibilidade de ter acesso ao dinheiro extra agradou Ediele Alves dos Santos, 28 anos, que, quando soube da medida, foi se informar se teria direito ao saque. Ela, que atualmente trabalha em uma loteria, tem o FGTS de duas empresas para retirar, o que soma cerca de R$ 1 mil.

– É sempre bom receber um dinheiro, ainda mais quando a gente não espera. É pouco dinheiro, mas sempre ajuda – disse ela.

Ediele poderá sacar o FGTS de duas empresas, o que soma R$ 1 mil Foto: Manuela Balzan / agencia rbs



A dona de casa Alessandra Saidelles, 29, também está na expectativa de receber os valores de quando trabalhou em um hotel da cidade. Alessandra, que tem uma filha de 1 ano e dois meses, já sabe bem o que fazer com os cerca de R$ 1,5 mil que tem para retirar:



– Vou usar todo o dinheiro para a festinha de aniversário da Maria Antonella.



Alessandra quer usar o Fundo para a festa de aniversário da filha Foto: Manuela Balzan / agencia rbs

Saiba onde investir o dinheiro

Para quem não sabe o que fazer com o dinheiro extra, a principal dica é não sair gastando os valores sem moderação. O economista e coordenador da Clínica de Finanças da Unifra, Alexandre Reis, orienta que as pessoas realizem um planejamento para que consigam fazer um bom uso desse dinheiro. Segundo ele, o primeiro passo é tentar, na medida do possível, fazer uma separação de valores e manter parte do dinheiro em um investimento.



A segunda alternativa é destinar o dinheiro para o pagamento de dívidas. Além disso, é possível também aproveitar os valores para consumir: como o comércio local está com boas promoções, dá para encontrar itens ¿de desejo¿ por um preço mais em conta.



– Hoje, ainda temos famílias com alto grau de endividamento por conta da crise, por isso, pagar as dívidas é uma boa escolha. Mas, como a pessoa vai ganhar um dinheiro que é extra, é preciso separar uma parte para continuar investindo. As pessoas não podem esquecer que precisam de um resguardo financeiro, o famoso ¿colchão¿, pois, nunca se sabe quando se irá precisar. É preciso guardar esse dinheiro e buscar aplicações mais favorecidas – explica Reis.



O economista orienta ainda que, com esse dinheiro, é possível investir na compra de imóveis próprios ou, ainda, utilizar o dinheiro para gastos ¿tradicionais¿, como material escolar e impostos.



O impacto da medida no país

Conforme previsão do Conselho Curador do FGTS, o saque de contas inativas deve injetar até R$ 30 bilhões na economia do país. Segundo o secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolivar Moura Neto, há, atualmente, 18,6 milhões de contas inativas há mais de um ano, com um saldo total de R$ 41 bilhões. As contas pertencem a 10,1 milhões de trabalhadores.



A estimativa do órgão é que 70% das pessoas com direito ao saque procurem a Caixa para ter acesso aos saldos. De acordo com o governo, 86% das contas inativas do FGTS têm saldo inferior a um salário mínimo que, na época do anúncio da medida, era R$ 880.