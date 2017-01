Shopping fará seis dias de liquidação em Santa Maria

Comércio 25/01/2017 | 21h03 Atualizada em

Desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, até a próxima terça-feira, dia 31, o Monet Plaza Shopping, de Santa Maria, fará a tradicional campanha de descontos chamada Liquida Monet. Assim como nos anos anteriores, as lojas e os quiosques estarão oferecendo descontos atrativos.

As empresas estarão identificadas com a logomarca do Liquida, para que os clientes saibam facilmente quais estão oferecendo descontos especiais. Além disso, o shopping será decorado com manequins no corredor com produtos das lojas e etiquetas indicativas dos descontos.