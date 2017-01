Setor imobiliário dá sinais de melhora em Santa Maria

Imóveis 10/01/2017 | 19h09

O Secovi-Centro Gaúcho não tem um setor que trabalhe com estatísticas sobre a venda de imóveis da cidade. Mas, não é preciso de números formais para constatar que o mercado estagnou e teve um 2016 ruim no contexto geral. Isso apesar de ter sentido uma pequena melhora no último trimestre, com a retomada do anúncio de novos investimentos por parte das construtoras locais.



Inflação registra alta de 0,59% em dezembro em Santa Maria



– Nos 10 anos que estou na área, foi o pior ano, sem dúvida – afirma o presidente do Secovi, Antonio Odil Gomes de Castro.



700 contribuintes de Santa Maria e região que caíram na malha fina vão receber restituição



Segundo o dirigente da entidade, havia três perfis de compradores: para morar, alugar ou o ¿atravessador¿ (que comprava por um preço e vendia por um valor bem superior). Nos últimos anos, sumiu do mercado esse terceiro (atravessador) e houve uma acomodação de preços, com valores mais compatíveis com a realidade.



– O que aconteceu é que as pessoas tinham um imóvel, superestimavam o valor porque tinha muito fluxo, tinha muita gente querendo comprar e era fácil vender. Com a crise, a limitação de crédito reduziu a quantidade de compradores.



Prefeitura de Santa Maria quer a retomada do projeto do hospital-escola da Unifra



Segundo ele, a crise no setor imobiliário em Santa Maria foi menor do que em outras cidades em função da renda estável dos servidores públicos e da flutuação da população em função das instituições de ensino e das Forças Armadas.



Quanto custam os 38 materiais mais comuns na lista da escola em Santa Maria



Odil destaca que o atual momento é de oportunidade para quem tem dinheiro na mão e pode barganhar e conseguir imóveis bons e com preços acessíveis.



O custo do metro quadrado

O dirigente do Secovi calculou uma média de valores cobrados com base em sete empreendimentos recém finalizados ou em fase de acabamento em diferentes regiões da cidade. O preço de um apartamento novo de dois quartos varia entre R$ 220 mil a R$ 400 mil. O valor dos imóveis novos varia em função da localização e do tipo de acabamento



Valor do metro quadrado (m²):

– Nonoai: R$ 2.470

– Centro: R$ 4.132