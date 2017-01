Saiba onde fazer a Carteira de Identidade em Santa Maria

Novo endereço 17/01/2017 | 17h21 Atualizada em

Em função da mudança de endereço da agência do FGTAS/Sine para a Rua Silva Jardim, os atendimentos para emissão da Carteira de Identidade feitos pelo IGP, que funcionavam junto ao Sine, também estão passando por alteração.



Agora, o encaminhando do documento será realizado no Posto Médico Legal, que fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.750. De acordo com a assessoria de comunicação do Instituto-Geral de Perícias (IGP), o atendimento funcionará mediante agendamento prévio por telefone.

Serão disponibilizadas 15 fichas diariamente. Para fazer o agendamento, é necessário ligar para o telefone (55) 3223-2730, das 8h às 13h.



A retirada das carteiras de identidade será feira no mesmo local, das 9h às 13h. Conforme a direção do IGP, já está sendo disponibilizada um novo local para a instalação do Posto de Identificação de Santa Maria. Assim que a nova estrutura estiver organizada, os atendimento voltam a funcionar normalmente.



Além de Santa Maria, o serviço para emissão de identidades também está disponível em outros municípios da Região Central: São Sepé (55) 3233-2957; Cachoeira do Sul (55) 3722-3069 e Santiago (55) 3251- 4966. Nos casos de atendimento nesses municípios, é possível solicitar a retirada da carteira para Santa Maria. No momento do encaminhamento, deve-se solicitar o código de retirada 150581.

*Com informações da Assessoria do IGP