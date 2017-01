Presidente da AM-Centro vai a Brasília para tratar do Hospital Regional

Saúde 15/01/2017 | 20h05 Atualizada em

O presidente da AM-Centro e prefeito de São Sepé, Leo Carlos Girardello (PP), deve ir a Brasília ainda este mês para se encontrar com o ministros da Saúde, Ricardo Barros, que é colega de partido, e com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra (PMDB). A entidade, que congrega 33 municípios, representa cerca de 530 mil pessoas. Girardello quer usar esses números para sensibilizar os políticos a articular a abertura imediata do Hospital Regional de Santa Maria.



Em 16 de dezembro, os dois ministros visitaram o hospital e afirmaram que o modelo de atendimento seria 60% pelo SUS e 40% por convênios. Em 3 de janeiro, na primeira reunião do ano do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), ficou acordado uma articulação política para que o Regional atendesse 80% pelo SUS e 20% por convênios.



O prefeito de São Sepé minimiza a discussão e afirma que AM-Centro deve priorizar a abertura.

– Obviamente que queríamos que fosse 80% SUS, mas muito mais importante do que o percentual é priorizar a abertura dele o quanto antes. Sabemos que vão entrando outras demandas e queremos somas esforços pela abertura – diz Girardello.

O hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, será o gestor operacional do complexo, enquanto o Sírio-Libanês, de São Paulo, e o Moinhos de Vento, da capital gaúcha, estão responsáveis pela fase atual, que é de planejamento e pré-projeto para a abertura do hospital.