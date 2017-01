Prefeitura de Santa Maria reduz número de subprefeitos no interior

Contenção de gastos 04/01/2017 | 19h28 Atualizada em

Na esteira dos cortes que estão sendo feitos pelo prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), o chefe do Executivo determinou uma alteração na gestão dos nove distritos da zona rural do município. Antes, até as gestões passadas, cada um dos distritos contava com um subprefeito, mas agora isso vai mudar. Serão, ao todo, três subprefeitos para gerenciar tudo. Ou seja, cada um deles ficará com três distritos (divididos nas regiões sul, oeste e leste).

Na justificativa do governo tucano está a necessidade de reorganização e de se ter austeridade com as finanças. A prefeitura garante que não se trata de um desmonte ou de negligenciar o campo. O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, destaca que para garantir isonomia de tratamento a todos os distritos, os subprefeitos contarão com veículos da prefeitura para deslocamentos.

Menna Barreto enfatiza que os gestores do campo ainda terão um assessor, cada. Na prática, a prefeitura reduz de 18 para 12 CCs ligados aos distritos.

– Todos os serviços prestados no interior serão mantidos. Mas frente à realidade financeira da União e do Estado não podemos ser imprudentes. Além do mais só com folha de pagamento iremos economizar mais de 50%. Os números mostram que teremos uma economia dos atuais R$ 44 mil para R$ 21 mil mensais com a folha de pagamento de subprefeitos e de assessores.



O vereador Luciano Guerra (PT), que é ligado ao homem do campo, entende que a medida soa como um deboche:

– Me soa como um absurdo, um deboche. O prefeito está tirando os subprefeitos de perto da população. Porque ele não deixa de nomear gente no gabinete dele para dar atenção mesmo aos distritos? Durante a campanha ele falava em priorizar os distritos, mas o que se vê é, justamente, o contrário. Uma lástima que o campo não tenha importância para o prefeito.

Nomeações e compromisso

A prefeitura projeta que, na próxima semana, serão nomeados os subprefeitos a exemplo dos assessores também. O secretário Menna Barreto adianta que ele participará efetivamente da gestão dos distritos.

– Os subprefeitos e os assessores estarão trazendo para a gente as demandas e as necessidades. Temos bem claro o entendimento o quão importante são os distritos. Obviamente, que os processos serão constantemente avaliados e, por isso mesmo, nada impede que venhamos a revê-los futuramente – diz Menna Barreto.

Os distritos foram divididos em três regiões conforme a proximidade geográfica.