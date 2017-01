Prefeitura de Santa Maria quer a retomada do projeto do hospital-escola da Unifra

Saúde 09/01/2017 | 20h43 Atualizada em

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), tem buscado na largada do seu mandato imprimir uma pauta propositiva. Na tarde de ontem, ele esteve reunido com a reitora da Unifra, irmã Iraní Rupolo. Pozzobom foi acompanhado de todo o secretariado (os 12 titulares das pastas) até a Reitoria do Centro Universitário Franciscano para o encontro. Com a reunião, acenou com dois gestos claros: o primeiro, reaproximar o poder público da instituição franciscana, relação que ficou estremecida em função do hospital-escola da Unifra.

Entre 2014 e 2015, a demanda contabilizou idas e vindas e um mal-estar com o então governo de Cezar Schirmer (PMDB). E o segundo gesto é fazer com que o Executivo municipal e a Unifra possam intensificar as parcerias e iniciativas em prol do município nas mais variadas áreas. O hospital-escola, que fica no bairro Nossa Senhora de Lourdes (no mesmo local onde funciona o Hospital São Francisco de Assis), não é de interesse apenas da Unifra, mas da própria prefeitura.

Quando concluído, terá capacidade de atender urgência e emergência, partos e cirurgias. Ao todo, seriam 360 leitos e capacidade para 23 mil pacientes e 6 mil consultas. E para quem fez da saúde o carro-chefe do pleito, os números (acima citados) são, sem dúvida alguma, um reforço significativo às pretensões do político para a área.

Recado e provocação

O prefeito sabe que, em momentos de crise e de orçamento enxuto, contar com o apoio de uma instituição de Ensino Superior pode ser mais do que uma alternativa: uma tendência a ser seguida, já que há mão-de-obra qualificada e a possibilidade de se viabilizar parcerias nas mais variadas áreas.Sobre o encontro, a reitora falou esperar "que não se limite apenas à saúde", mas que os avanços se deem, igualmente, em outras áreas: como educação e desenvolvimento.

Pozzobom foi bem claro em sua declaração à reitora da Unifra, falou sobre o impasse envolvendo o hospital-escola e não deixou de alfinetar o antecessor:

– Santa Maria é a única cidade do mundo que não quis um hospital. Isso é inaceitável. No que depender da prefeitura, estamos à disposição para retomarmos o projeto do Hospital São Francisco.

E o prefeito, sob o olhar da irmã Iraní, complementou:

– Nós não queremos um protocolo de intenções com a Unifra. O que nós teremos é uma carta de resultados.



