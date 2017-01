Prefeitura de Santa Maria procura empresa para realizar concurso público

Fique de olho 09/01/2017 | 20h00 Atualizada em

A prefeitura de Santa Maria abrirá em 15 de fevereiro licitação para a contratação de uma empresa especializada em planejar e a realizar concurso público para o Executivo municipal. A licitação, na modalidade de concorrência, contempla a interessada que agregar melhor técnica e preço. Se a licitação tiver vencedora, a empresa terá até quatro meses para executar os serviços após a assinatura do contrato.

O concurso, ainda sem data definida, deverá contemplar a contratação de profissionais da saúde e da educação.

Para a saúde, as vagas devem contemplar médicos (clínico geral, obstetra, pediatra), enfermeiro, técnico em enfermagem, assistente social, agente comunitário de saúde, entre outros.

Na educação, as vagas seriam para professores para o Ensino Fundamental (anos iniciais, finais, Educação Infantil).

Entre 2014 e 2015, a Secretaria de Saúde tentou, sem sucesso, a contratação de médicos, o que não ocorreu. À época, a prefeitura se deparava com o mesmo problema: muitos dos médicos não demonstram interesse em ficar na rede municipal em razão de os salários serem pouco atrativos. Na educação, a necessidade da prefeitura é viabilizar a substituição dos educadores que se aposentam.



