Prefeitura de Santa Maria e escolas de samba vão buscar recursos para a folia 

20/01/2017

Avenida Liberdade foi o palco do Carnaval de Rua pela última vez, ainda em 2015. No ano seguinte, prefeitura cortou recurso para a festa popular

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

A segunda reunião entre a prefeitura e a Associação Aliança pelo Samba deu um passinho à frente para a realização do Carnaval de Rua em março. Ao final, foi marcada um novo encontro com a criação de uma comissão para sair às ruas em busca de apoio da iniciativa privada para que a festa popular seja realizada este ano, já que em 2016 foi cancelado em função da crise. Este ano, o Carnaval de Rua está previsto para ocorrer nos dias 29 de março e 1º e 2 de abril.

– Existe um compromisso nosso e uma vontade das escolas e vamos fazer de tudo para ter o Carnaval – afirmou a secretária adjunta de Cultura, Esportes e Lazer, Fabrise Muller.

A ideia é listar as empresas que poderiam colaborar com o evento e buscar capitalizar esses recursos. As escolas calculam que precisariam entre R$ 30 mil e 40 mil para o desfile. Porém, na ponta do lápis, sete das nove escolas conseguiriam dar a largada imediata nos trabalhos dividindo R$ 100 mil.

– Não é o poder público fazendo tudo e nós, nada. Queremos ser parceiros e fazer juntos a festa par ao povo – Leonardo Ribeiro, que preside a Associação Aliança pelo Samba, entidade que congrega as nove escolas de samba da cidade.

Ribeiro fala que a situação financeira das escolas é ruim, algumas não têm sede, mas a entidade, criada no ano passado, sinaliza a intenção de fazer um trabalho sério.

– Queremos profissionalizar as escolas. Estamos nos organizando para que, no ano que vem, não aconteça isso – disse o presidente da associação, em relação ao risco de o Carnaval não sair por falta de recursos.

Em 2016, o então prefeito Cezar Schirmer (PMDB) cancelou a festividade justificando o risco de comprometer áreas essenciais, como saúde, educação e folha salarial dos servidores. O Executivo, ao vetar o Carnaval, alega que economizou R$ 1 milhão, à época.

Na região

Este ano, outras cidades da região, como São Gabriel cancelou a folia de momo. Já Jaguari terceirizou o evento, que reúne em torno de 3 mil pessoas, e ficará a cargo de uma empresa que organizará o desfile de blocos e deve cobrar ingressos a preço popular.