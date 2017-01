Prefeitura de Santa Maria aposta em medidas de contenção de gastos 

Tesoura afiada 05/01/2017 | 08h05 Atualizada em

Em um cenário de deterioração das finanças públicas – tanto do lado da União quanto do Estado – o desafio dos prefeitos eleitos, que estão com uma bomba fiscal no colo, é manter os serviços mais essenciais em dia. Em Santa Maria, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) anunciou, ainda na segunda-feira, um decreto em que traz uma série de medidas para aumentar o rigor no controle das contas públicas. A iniciativa de maior impacto é o corte de 30% no orçamento de todas as pastas. O esforço visa manter investimentos na saúde, segurança e desenvolvimento econômico.

Pozzobom, que até o ano passado era deputado estadual, sabe que há outra situação que assombra qualquer gestor: o atraso de salário dos servidores. Sobre o tema, o político tem dito que, "em hipótese alguma", isso ocorrerá.

Até o fim deste mês, a prefeitura deve saber o que, de fato, foi concretizado do orçamento referente ao ano que passou. Na gestão anterior, o Executivo estimava fechar 2016 em R$ 584,7 milhões – R$ 63,5 milhões a menos do projetado (já que o orçamento previsto de 2016 era de R$ 648,2 milhões). Com isso, a projeção para, este ano, deve ficar em R$ 627 milhões contrariando a previsão orçamentária inicial de R$ 690 milhões. Por tudo isso, no governo tucano vale a máxima "nunca gaste dinheiro antes de tê-lo".

A queda na transferência de recursos da União e o fato de o governo do Estado estar em situação de calamidade financeira, contribuem para agravar a crise econômica.

– Temos um cenário pessimista. Uma vez que a União e o Estado vão mal, nos resta tomar medidas que nos deem margem para lidar com as adversidades – diz Esquia.

Sem concretizar

São duas, ao todo, as receitas de Santa Maria: as próprias (cerca de 30%, com IPTU e ISSQN) e as transferidas (70%, União e Estado). No ano passado, a prefeitura contabilizou cerca de R$ 150 milhões com receita própria e mais R$ 280 milhões com o que veio transferido.

O Executivo municipal sabe que, a exemplo de outras cidades gaúchas e pelo Brasil afora, pode haver queda na arrecadação de impostos próprios e, por isso, é preciso enxugar gastos.

– Algumas receitas podem vir a não se confirmar. O que estamos fazendo são cortes qualificados, não faremos um corte linear. Planejamento e estratégia são vitais nesse momento – fala o secretário.

Pressionada pela diminuição da atividade econômica, a prefeitura sabe que pode se deparar com uma redução nos recursos de ISSQN, uma das principais receitas de uma cidade. Outro efeito da crise de caixa deve se agravar pela redução das transferências do governo do Estado – como, por exemplo, o ICMS. Santa Maria deixou de receber, em 2015, quase R$ 73 milhões da União.