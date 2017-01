Prefeito Jorge Pozzobom promete reabrir posto abandonado neste ano

Saúde 23/01/2017 | 09h10 Atualizada em

À frente da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) afirma que, em quase um mês de trabalho, já organizou a casa, mexeu na estrutura administrativa e definiu prioridades bem pontuais. Prometeu que, até o fim do ano, será reformado e reaberto do posto da Floriano Rocha, Cohab Santa Marta, que foi fechado para reforma há um ano e sete meses. Além da obra não ter sido finalizada, o local foi abandonado e virou alvo de vândalos e de ladrões.



Segundo cálculos repassados pela equipe de engenharia ao tucano, o valor da obra sairia em torno de R$ 700 mil, beneficiando a comunidade da região oeste. Quando o posto fechou, em junho de 2015, o local precisava passar por reparos nas rede elétrica e hidráulica, na cobertura e nas paredes. Mas o prédio, que deveria estar sendo revitalizado, foi abandonado pela empresa responsável pela obra. A unidade foi depredada, e os vidros das janelas, quebrados. O mato no entorno e, mesmo dentro do local, está alto. Os mosquitos, assim como o entulho, tomam conta do pátio. A estrutura já não conta mais com a cobertura, já que o teto foi retirado.



Na última sexta-feira, Jorge Pozzobom, que já havia visitado o local nos primeiros dias do governo, esteve no posto e reforçou a promessa, dando data e dia para o caso ser solucionado.



– Pode anotar aí: até o dia 31 de dezembro, vai estar concluída a reforma e estará funcionando – prometeu o prefeito.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

Outros dois postos de saúde, o PA do Patronato e a Policlínica Erasmo Crossetti, na Rua Floriano Peixoto, além do PA da T. Neves, estarão em uma licitação, que será publicada em breve, para revitalização e pintura.



– Me disseram, mas vai pintar e os outros problemas estruturais? Respondo: vamos recuperar todas as estruturas de saúde e a pintura serve para melhorar a ¿casa¿, e contribui com a autoestima de quem frequenta e trabalha na unidade – explica Pozzobom.



Em relação a um programa que foi carro-chefe de sua campanha, o Fila Zero, o tucano afirma que o lançamento deve ser no começo de fevereiro. E repete a previsão de zerar demandas reprimidas de consultas e exames.



– São 15 mil consultas e exames à espera de atendimento. Quero zerar a fila até o dia 31 de dezembro.Diante das promessas, é marcar no calendário e cobrar que, até o dia 31 de dezembro, ocorra a inauguração do posto na Zona Oeste e que não haja mais filas para exames e consultas na rede municipal de saúde.