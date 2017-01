Prefeito de Santa Maria sanciona o primeiro projeto de lei do mandato

Executivo 10/01/2017 | 09h57 Atualizada em

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), sancionou, na tarde segunda-feira, o primeiro projeto de lei do seu mandato. A Lei Nº 8439 institui o "Setembro Dourado" na cidade como mês de conscientização para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer infanto-juvenil.



A nova regulamentação foi aprovada pela Câmara de Vereadores na Sessão Plenária Extraordinária de 28 de dezembro de 2016, a partir de uma proposição da então vereadora Sandra Rebelato.

A sede que oficializou a criação do "Setembro Dourado" foi o Centro de Apoio à Criança com Câncer (CACC), em Camobi. O ato foi acompanhado pela proponente da lei e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk.



Em nota divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, Pozzobom reconheceu o trabalho desenvolvio no CACC há mais de 20 anos:



– Para mim, tem um significado muito especial sancionar esta lei, criar o Setembro Dourado, que servirá para ajudar na prevenção do câncer infantil justamente aqui,nesta entidade que é uma referência na luta por essa causa.