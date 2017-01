Preços dos ventiladores são atrativos ao bolso dos santa-marienses 

Relação custo-benefício 04/01/2017 | 19h45 Atualizada em

Com o calor intenso que tem sido registrado em Santa Maria nas últimas semanas, só com ventilador e ar-condicionado para melhorar a sensação térmica. e de acordo com os lojistas, em função do momento econômico difícil, a compra de ventiladores tem sido a opção mais procurada no comércio local.

Na Magazine Luiza da Rua do Acampamento, os ventiladores de mesa de 40 centímetros são os mais procurados. Na loja, são vendidos em média 15 ventiladores por dia. O preço médio gira em torno de R$ 200. Conforme o gerente da loja, Juliano Kaller, em relação aos condicionadores de ar, a média de venda fica em torno de três aparelhos por dia.

– O que a gente acredita é que, com a liquidação que vai ocorrer na sexta-feira, os clientes aproveitem para comprar mais ar-condicionado – diz o gerente.

Conforme o gerente, na sexta-feira, a loja promoverá a Liquidação Fantástica, que dará descontos em todos os produtos do estabelecimento. No local, os descontos poderão chegar a até 70%. A promoção começa às 6h e se estende até as 14h.

A Loja Ponto Frio da Rua do Acampamento também registrou aumento nas vendas de ventiladores, condicionadores de ar e climatizadores. Conforme o gerente Douglas Costa, ainda na terça-feira, em função de uma promoção que baixou R$ 100 o preço dos climatizadores, as 10 unidades do produto que estavam em estoque foram vendidas.

Segundo dados da ASBRAV (Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado Aquecimento e Ventilação)as vendas de condicionadores de ar estão reduzindo, e a projeção é de uma queda de 5% na comercialização. Apesar do pessimismo em relação ao ar-condicionado, estimativa é de que aumente a venda de ventiladores nos meses de calor.