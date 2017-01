Prazo para pagar IPTU em cota única termina nesta sexta-feira em Santa Maria

Imposto 20/01/2017 | 08h40 Atualizada em

Quem quer começar o ano quintando as dívidas, tem até hoje para pagar em conta única o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 de Santa Maria e ganhar descontos que podem chegar a até 20% para quem estiver em dia com as taxas dos anos anteriores. Apesar de, neste ano, a cobrança em cota única ser realizada apenas em uma vez (até 2016, essa modalidade previa duas datas de pagamento), ainda assim, a arrecadação do imposto está mais baixa, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Na manhã de quinta-feira, o movimento era intenso no 1º andar do Centro Administrativo, na área destinada para emissão de guias do tributo e nos guichês de informações. Muitos contribuintes foram até o local, esclarecer dúvidas sobre o pagamento e sobre os descontos.



Os contribuintes que optam por pagar o IPTU em conta única, têm descontos de 5%. Além disso, a prefeitura também oferece o chamado Prêmio Adimplência, que concede abatimentos aos bons pagadores. Nesse caso, os descontos variam de 10% a 15%, conforme a modalidade de pagamento escolhida nos dois anos anteriores (veja no quadro).



A fotógrafa Mônica Rejane do Amaral, 47 anos, não pensou duas vezes, e escolheu pagar o imposto em cota única, para garantir bons descontos. Segundo ela, o valor para o pagamento foi reservado desde a metade do ano passado, para que não fosse utilizado em outras demandas. Mônica pretendia pagar o IPTU ainda na tarde de ontem.



– Deixei o dinheiro na poupança, que era para não mexer, porque a gente sabe que, nessa época, temos outras contas. Mas vale pagar em cota única porque estamos ganhando ao ter descontos, né? – comentou a fotógrafa.



Arrecadação



De acordo com a superintendente de Receita, Marilene Pereira da Cruz, até a última quarta-feira, dia 18, a prefeitura tinha arrecadado R$ 7.535.465,56 com o pagamento do IPTU (ao somar os valores arrecadados com a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e a Taxa de Recolhimento de Lixo, o montante chega a R$ 10 milhões).



O valor já arrecadado neste ano, somente com o IPTU, é inferior ao recolhido em 2016 com o pagamento do imposto em conta única. No ano passado, durante todo o período para o pagamento da modalidade, foram recebidos R$ 13 milhões.



Segundo Marilene, a expectativa da prefeitura era que a arrecadação aumentasse, em função de que, neste ano, o pagamento em cota única está sendo feito apenas em uma vez. Ainda assim, como o prazo encerra hoje, a expectativa é de que o montante aumente.



– Ou vai dar um ¿boom¿ nesses dois últimos dias ou as pessoas mudaram a maneira de pagar o imposto e optaram pelo parcelamento. Mas estamos emitindo um número significativo de guias por dia, então, não descartamos que ocorra uma arrecadação maior. Mas esse resultado ocorre em função da crise do país, pois as pessoas não têm dinheiro para nada – explica Marilene.



Conforme a prefeitura, a previsão de arrecadação com o pagamento de IPTU em 2017, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA), é de R$ 34 milhões. Em 2016, o Executivo arrecadou R$ 31,3 milhões com o tributo.



Foto: Arte / DSM