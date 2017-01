Pozzobom dá a largada no comando da prefeitura de Santa Maria 

O primeiro dia 02/01/2017 | 12h27 Atualizada em

O prefeito eleito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), deu a largada ao comando da nova administração municipal na manhã desta segunda-feira, a partir das 7h. O tucano estava acompanhado do vice-prefeito Sergio Cechin (PP) e de parte dos secretariado dele. Pozzobom e Cechin se fizeram presentes no térreo do centro administrativo para receber os funcionários municipais.

– Saibam que eu e o Cechin não seremos chefes de vocês, mas, sim, colegas. Vamos trabalhar juntos – afirmou o prefeito aos servidores que estavam chegando para trabalhar.

Com Pozzobom e Cechin, também estiveram com a dupla os secretários Guilherme Cortez (Casa Civil, Gestão e Modernização Administrativa), Alexandre Lima (Controladoria e Auditoria Geral), Carlos Pippi Brisola (Coordenadoria Executiva do Gabinete de Governança), Paulo Airton Denardin (Assessoria Superior de Relações Legislativas), Anita Costa Beber (Assessoria Superior de Políticas do Interior), Jean-Pier de Vasconcellos Esquia (Finanças), Ewerton Falk (Desenvolvimento Econômico), Sandra Rebelato (Mobilidade Urbana).

Foco total na saúde

Na sequência, Pozzobom partiu em direção à Secretaria de Saúde, pasta que será comandada por ele pelos próximos seis meses. O prefeito destacou que trabalhará incessantemente para fazer com que essa área - que foi a maior bandeira da campanha dele durante o pleito - tenha avanços reais.

– O que queremos é adotar um conjunto de medidas prioritárias que, de fato, venha a contribuir para fazer com que os santa-marienses tenham qualidade de vida. Antes de se pensar em qualquer outra coisa temos o entendimento de que a população precisa de cuidado e isso, obviamente, passa pela saúde, que hoje está fragilizada.



Pozzobom sinalizou que, até o fim do governo, ele trabalhará para ampliar o número de equipes do Estratégia de Saúde da Família (ESF) das atuais 16 para 45, que é a meta proposta por órgãos, como o TCE. Essa situação exigirá um investimento anual de R$ 5 milhões, dinheiro hoje inexistente na prefeitura, sinaliza Pozzobom.

Ainda na saúde, o prefeito garantiu a todos os servidores e ao público presente - no auditório da Secretaria de Saúde - que o Hospital Regional abrirá ainda neste ano.