Para dar mais agilidade, prefeitura de Santa Maria prevê rever processos licitatórios 

Celeridade 05/01/2017 | 20h19 Atualizada em

Prefeitura de Santa Maria quer dar agilidade aos trâmites burocráticos que envolvem as licitações do poder público

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

A prefeitura de Santa Maria quer agilizar os processos licitatórios para que sejam menos morosos e burocráticos. Para isso, a ideia é virar a página e fazer com que os processos ingressem em uma nova era. Nos governos anteriores prevaleceu a seleção feita de forma presencial, que acaba por favorecer empresas locais em detrimento das concorrentes de fora.

Mas essa realidade pode mudar, e ainda neste ano, com a adoção do Pregão Eletrônico para adquirir bens e serviços comuns, como compra de materiais de expediente e de serviços terceirizados, como de vigilância. A promessa é do secretário de Finanças, Jean-Pier de Vasconcellos Esquia. E ele, inclusive, trabalha com prazo para cumprir a meta: até seis meses.

Esquia, que vem da iniciativa privada com o cartaz de ser um profundo conhecedor de processos licitatórios, destaca que o principal benefício do Pregão Eletrônico é o tempo. Todo o processo leva, em média, de 22 a 30 dias.

Já as modalidades mais tradicionais e presenciais, como uma contratação por licitação, pode levar de 180 a 240 dias. O pregão eletrônico, contudo, não se aplica a obras e serviços de engenharia, que geralmente envolvem altos volumes de recursos públicos. Com a ferramenta, o secretário projeta uma economia de 30% aos cofres públicos.