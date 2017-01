Obras da travessia urbana são retomadas em Santa Maria

Mobilidade 03/01/2017 | 20h32

Após o recesso de Natal e de Ano Novo, os trabalhos foram retomados na duplicação da travessia urbana na cidade. No mês passado, foi aprovado o Orçamento da União de 2017, que incluiu R$ 75,8 milhões para a obra, que completou dois anos em dezembro.



O Dnit já investiu cerca de R$ 106 milhões, ou 34% do valor total para a duplicação dos 14,5 km do trevo do Castelinho até a ponte do Arroio Taquara, perto da Ulbra. Mas, na prática, em termos de serviços executados, a duplicação já está perto da metade.



Isso porque uma grande extensão já tem a base quase pronta, faltando basicamente o asfalto, o que é feito mais rapidamente. O Dnit espera que alguns viadutos e trechos da duplicação possam ser liberados ao tráfego em 2017. O do Castelinho e o do shopping devem ficar prontos em fevereiro.



Prevista inicialmente para ser concluída no fim de 2017, deve levar pelo menos mais um ano, mas há o risco de ficar para 2019.