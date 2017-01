O que falta para abrir o Restaurante Popular em Santa Maria?

Reforma 17/01/2017 | 08h22 Atualizada em

Nesta quarta-feira, o secretário do Desenvolvimento Social, João Chaves, fará uma visita ao Restaurante Popular acompanhado pela equipe técnica da prefeitura para responder quando irá reabrir o local.



Prefeitura de Santa Maria quer economizar R$ 400 mil com aluguel de imóveis já neste ano



Chaves adiantou que faltam alguns procedimentos, como laudos e vistorias, para reabrir o Restaurante Popular, que está fechado desde 10 de março do ano passado. O prédio passou por reforma, que custou quase R$ 300 mil e que foi concluída em novembro. O piso foi trocado, passou por reforma elétrica e teve alteração do layout (logística interna).



Veja onde é mais barato estacionar no centro de Santa Maria



Essa alteração deve reduzir o tempo de espera para os almoços. Antes, se aguardava 30 minutos. Quando voltar a abrir, o tempo deve reduzir de 15 até 20 minutos. Com isso, o número de refeições servidas deve aumentar de 400 para até mil por dia. O valor do prato de comida será R$ 2 e o marmitex, R$ 3,50.