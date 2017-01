Mais de 200 candidatos vão no primeiro dia de seleção para 170 vagas de emprego em mercado

Santa Maria 23/01/2017 | 21h07 Atualizada em

A procura por emprego a uma das 170 vagas do supermercado Beltrame começou cedo. Por volta das 7h desta segunda-feira, os primeiros candidatos se colocavam em fila, em frente à sede administrativa da rede na Rua Euclides da Cunha, que se estendia até um residencial, a cerca de 100 metros do mercado.

Duzentas pessoas foram entrevistadas só nesta segunda, e dezenas serão ouvidas nesta terça-feira. As oportunidades de repositor e auxiliar de depósito serão destinadas para o novo empreendimento na Avenida Hélvio Basso, ao lado da Tumelero. Há vagas para pessoas com deficiência. As entrevistas para esses cargos seguem esta terça, até as 16h.

Sem emprego formal, na carteira assinada, desde 2009, Getúlio Mario de Oliveira, 62 anos, sustenta a mulher e a filha recém-formada em Psicologia por meio de ¿bicos¿ que faz como ajudante de pedreiro. Ele conta que aguardava na fila desde as 7h30min, para concorrer com centenas de pessoas a uma vaga de repositor. De dezembro para cá, não conseguiu nenhum trabalho. Para pagar a faculdade da filha e levar alimento à casa, Getúlio revela que chegou a vender quitutes na rua.

– Não podia ficar parado, sem receber. Comecei a fazer doces e salgados para vender. Estamos desde dezembro sobrevivendo desta forma. Estou otimista com a chance de conseguir a vaga, para mudar de vida – enfatizou, com um sorriso no rosto.

Para os demais cargos, as entrevistas serão nos dias 30 de janeiro e 6 e 12 de fevereiro (confira detalhes no cronograma abaixo).(Colaborou Lorenzo Franchi)



