Lojas de Santa Maria apostam em liquidações para atrair os clientes

O Natal já passou e, agora, as apostas dos lojistas de Santa Maria para alavancar as vendas estão voltadas para as promoções. Ainda que timidamente, algumas lojas – tanto do Centro, quanto dos shoppings – já estão liquidando produtos de verão para limpar os estoques e aumentar as vendas.



Entre o Calçadão e a segunda quadra da Rua Doutor Bozano, pelo menos 18 lojas têm, nas vitrines, indicações de promoções diferenciadas, facilidades de pagamento ou descontos. As liquidações ocorrem para diferentes segmentos, desde confecções e calçados, até óticas e lojas de eletrodomésticos. Em alguns locais, os descontos podem chegar a até 70%. Em outros, os pagamentos podem ser parcelados em até 10 vezes.



Na Lilica e Tigor do Calçadão, as promoções começaram na segunda-feira e devem seguir até o final do mês. No local, há 20% de desconto na compra de um produto e, R$ 30%, para quem levar mais de quatro peças. A gerente Marisete Guassio afirma que há produtos que podem ter até 50% de desconto.



– O cliente sempre aproveita os descontos, então, estamos tendo muita procura – conta a gerente.



Shoppings têm promoções



Em pelo menos dois shoppings da cidade, algumas lojas também aderiram às liquidações. No Santa Maria Shopping, são pelo menos oito estabelecimentos com promoções. Já no Monet, são mais 11 lojas que estão oferecendo descontos nos produtos. É o caso da Scala, que oferece descontos de até 50% nessa primeira quinzena de janeiro. Depois, podem chegar a 70%.



– Estamos com a coleção de inverno comprada, então, temos que liquidar a de verão. Conseguimos bater a meta no Natal, mas esperávamos um movimento maior. As pessoas levaram só o necessário, então, a gente espera que elas comprem outros produtos agora – diz a gerente Silvia Pippi.



No Royal, de acordo com o administrador Ruy Giffoni, as lojas ainda não começaram as promoções, o que deve ocorrer entre o fim do mês e fevereiro.