Loja de departamento vai abrir terceira filial em Santa Maria e já aceita currículos

A Lebes está abrindo a terceira loja de departamentos em Santa Maria. Depois de ter uma unidade em Camobi e , outra no Royal Plaza Shopping, o alvo agora é a área central da cidade. O novo estabelecimento que oferece desde produtos de vestuário, móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, entre outros, está sendo estruturado ao lado da agência do Banrisul, na Rua do Acampamento.



Se conseguir toda a papelada necessária, a previsão é inaugurar em 23 de março, com pompa e circunstância em um espaço que promete ser moderno e aconchegante.



– Vamos fazer uma grande festa. O Guri de Uruguaiana deve participar. Vamos distribuir ingressos para ver um show dele. No fim de semana, após a inauguração, terá um show do Serginho Moah – antecipa o gerente de Experiência de Marca, Rodrigo Fryga.



Em época de desempenho nada animador para o varejo, a expansão foi pensada em função do desempenho das duas lojas que a Lebes já tem na cidade.



– Santa Maria ainda tem um bom potencial de venda a ser explorado, e estamos muito animados com o novo empreendimento – destacou Fryga.



A nova loja vai gerar entre 10 e 15 empregos diretos. Não há informações sobre o investimento. Os interessados em uma vaga podem se cadastrar no site (lebes.com.br e clicar no link Trabalhe Conosco). Quem for pré-selecionado será chamado para entrevista.



Com a unidade local, a Lebes contabilizará 146 estabelecimentos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A Lebes foi fundada em 1956, em São Jerônimo (RS), e tornou-se, em quase 60 anos, uma das maiores redes varejistas do Estado.