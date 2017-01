Inflação registra alta de 0,59% em dezembro em Santa Maria

Custo de vida 10/01/2017 | 15h28 Atualizada em

Depois de registrar queda por quatro meses consecutivos, a inflação voltou a acelerar na cidade. Em dezembro, o Índice do Custo de Vida de Santa Maria (ICVSM) registrou uma alta de +0,59%, de acordo com a pesquisa do Laboratório de Práticas Econômicas (Lape), do curso de Ciências Econômicas da Unifra. Assim, em 2016, a variação chegou a +8,52%, ficando acima da meta nacional de inflação.

Conforme os dados, assim como em anos anteriores, o preço dos alimentos foi um dos responsáveis pelo aumento. No último mês do ano, o grupo Alimentação registrou alta de 1,53%. Entre os itens com maior elevação no mês, estão o amido de milho (+19,5%) e o doce de leite (+19,3%). O grupo fechou o ano com um acumulado de 11,86%, e itens como o mel (+112%), o feijão (+90,53%) e a lentinha (+91%) foram os que mais tiveram altas em 2016.

No entanto, não foram apenas os alimentos os responsáveis pelo resultado. Durante o ano, itens como combustíveis, medicamentos, transporte público e bebidas, que são administrados pelo governo, também impactaram na inflação.

No ano, o grupo Comunicação foi o que liderou as altas (+26,36%). A explicação é em função do aumento dos serviços de correios e SEDEX (+7% no ano), além da alta do ICMS sobre serviços oferecidos pelo Governo do estado e da diminuição na concorrência de serviços de telefonia móvel e internet.