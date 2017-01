Inflação em Santa Maria foi menor em 2016, mas dezembro pesou no bolso

Custo de Vida 11/01/2017 | 07h31 Atualizada em

Depois de registrar queda por quatro meses consecutivos, a inflação voltou a acelerar em Santa Maria. Em dezembro, o Índice do Custo de Vida (ICVSM) teve alta de 0,59%, de acordo com a pesquisa do Laboratório de Práticas Econômicas (Lape), do curso de Ciências Econômicas da Unifra. O índice é quase cinco vezes maior do que o de novembro, de 0,12% (a menor variação do ano). Com o resultado de dezembro, o acumulado de 2016 chegou a 8,52%, ficando acima da meta nacional da inflação que era de até 6,5%.



Em dezembro, a alimentação teve a maior variação, de 1,53%. No entanto, o economista e coordenador da pesquisa, Mateus Frozza, também atribui a outros dois fatores: o aumento dos combustíveis e ao fato de que, nesse mês, com a ingestão de recursos do 13º salário, há reajuste de preços em diversos setores.



Conforme Frozza, o aumento dos combustíveis e de outros itens que têm os preços regulados pelo governo – como as bebidas, medicamentos, telefonia e cigarros – contribuíram para o resultado final da inflação em 2016.

Foto: Arte Izaur Monteiro / DSM

O economista avalia ainda que, mesmo a inflação de 2016 tendo sido menor do que em 2015 – quando o índice local atingiu o recorde 10,51% –, os impactos econômicos nesse último ano foram mais significativos, principalmente com relação ao emprego. Ele explica que o aumento no número de desempregados pressionou a inflação para baixo.



– Acredito que o país só vai sair da crise se voltar a gerar emprego. Até agora, não temos uma sinalização positiva. Há um ambiente de fortes incertezas – diz.



O economista ainda projeta que a recuperação econômica do país e, consequentemente, da cidade, só deve ocorrer no primeiro semestre de 2017 e passa pelo desempenho do agronegócio.



A variação dos alimentos no ano:

Alimentos que mais subiram no ano



– Mel: + 112,2%

– Feijão: + 90,5%

– Lentilha: + 61,5%



Alimentais que mais baixaram no ano

– Cenoura: - 36,1%

– Beterraba: - 23,2%

– Cebola: - 22,7%



Foto: Arte Izaur Monteiro / DSM