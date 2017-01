Governo Pozzobom quer uma "radiografia" da máquina pública em três meses

Prefeitura 03/01/2017 | 07h01 Atualizada em

O chamado de núcleo duro da gestão Pozzobom/Cechin – encabeçado por Guilherme Cortez, Alexandre Lima e Pippi Brisola – deve ter, em até três meses, ¿uma radiografia de toda a máquina pública¿. Alexandre Lima, que está à frente da Controladoria e Auditoria Geral, destaca que a situação financeira deixada pelo antecessor José Haidar Farret (sem partido) é positiva. Mas está longe de ser confortável e, justamente por isso, será preciso viabilizar medidas severas de austeridade, objetivando duas prioridades: investir maciçamente na saúde e garantir a folha de pagamento dos servidores do município em dia.

– Santa Maria, felizmente, está com um cenário financeiro infinitamente melhor do que muitos municípios gaúchos e do Brasil. Mas temos de ser responsáveis e fazer ajustes para que tudo transcorra dentro da legalidade e com máximo rigor ao dinheiro público – diz Lima.

No primeiro dia, o secretariado de Pozzobom tomou pé da realidade das pastas. Os comentários entre alguns novos titulares das secretarias traz preocupação e, até mesmo, um certo grau de estarrecimento. A largada inspira cuidados em, pelo menos, três pastas, conforme alguns secretários ouvidos pela reportagem: Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Saúde. Os rumores dão conta de que os problemas nessas pastas vão desde servidores que não cumpririam horário a convênios onde ¿há dinheiro indo para o rolo¿, passando por ausência de patrimônio.

Com a casa sendo arrumada, Pozzobom quer promover uma ampla economia com aluguéis, que atualmente sediam parte da administração municipal, o que, por ano, chega a quase R$ 2 milhões. Assim, a Mobilidade Urbana deve sair do Centro Administrativo e ir para a Gare, na Avenida Rio Branco. As secretarias da Cultura, Esportes e Lazer e da Educação ficarão no prédio da SUCV, no Centro.

As pastas de Desenvolvimento Econômico, Turismo e o Instituto do Planejamento (Iplan), sediados atualmente no prédio da Cacism, deverão sair de lá porque os espaços são alugados. Os novos locais das duas pastas ainda estão indefinidos.