Gasolina baixou em 10 postos, e preço do litro varia até R$ 0,23 em Santa Maria

Pesquisa 05/01/2017 | 14h05 Atualizada em

Depois de aumentarem o valor dos combustíveis no último mês, alguns postos de Santa Maria já começaram a promover redução dos valores na bomba. Conforme levantamento realizado na quarta-feira pelo Diário em 25 postos, pelo menos 10 baixaram o preço da gasolina na comparação com a pesquisa realizada em dezembro. Com relação ao diesel, a maioria dos locais manteve o valor estável.



Em 2016, foram quatro aumentos no preço dos combustíveis. No último, que ocorreu no mês passado, todos os postos reajustaram para cima o valor da gasolina. No entanto, agora, 10 locais estão com os preços mais baixos. De acordo com a pesquisa de quarta, as reduções nos preços da gasolina variaram de R$ 0,01 até R$ 0,18 por litro. A diferença entre a gasolina mais cara e a mais barata chegou a R$ 0,23. Na quarta-feira, a gasolina mais em conta na cidade era encontrada a R$ 3,898 e a mais cara a R$ 4,129, o maior preço registrado na cidade depois do último aumento.













Com relação ao diesel, que também teve reajuste no último mês, a maior parte dos postos manteve o mesmo valor. Em três locais houve aumento e em outros três houve redução. O diesel mais caro na cidade foi encontrado a R$ R$ 3,199 e, o mais barato, a R$ 2,89, uma diferença de R$ 0,30 no preço por litro.



No caso do etanol, os preços subiram em cinco postos. O que se observa é que, em muitos locais, o preço do álcool anidro se igualou ao da gasolina.



Levando em consideração as pesquisas mensais realizadas pelo Diário, de janeiro de 2015 a janeiro de 2016, a gasolina subiu, em média, 3% nos postos consultados. O índice representa menos da metade da inflação do período, que foi de 6,99% de acordo com o (IBGE).