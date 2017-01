Ganhador da promoção de Natal da Eny Calçados recebe um HB20

Sorteio 11/01/2017 | 20h11 Atualizada em

Foi entregue, nesta quarta-feira, o HB20 da promoção de Natal da Eny Calçados. O vencedor é o policial rodoviário federal Edson Laurindo Veroneze, 40 anos.



Veroneze mora em Santa Maria, mas trabalha em Rosário do Sul. Durante a promoção, ele comprou dois calçados e concorreu com cinco cupons.



O sorteio ocorreu na manhã do último sábado na Eny Infanto, e contou com a presença de clientes, da direção e dos gerentes das filiais da empresa. A promoção recebeu cerca de 300 mil cupons.