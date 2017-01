FOTOS: Obra do novo shopping de Santa Maria entra na reta final

Investimento 25/01/2017 | 07h37 Atualizada em

Grande parte do piso e do teto já foram instalados Foto: DG5 Comunicação / Divulgação

Com investimento de R$ 120 milhões, a obra do novo shopping Praça Nova Santa Maria entra na reta final. A estrutura do prédio de 31 mil m² está quase pronta. A obra está na fase de acabamentos internos e externos. Segundo a assessoria, grande parte dos revestimentos como pisos e azulejos já foram colocados, assim como o gesso.

A alameda central do shopping já está com a cobertura interna e as estruturas das escadas-rolantes prontas. Os banheiros e fraldários estão sendo concluídos. Já na parte externa, estão sendo pavimentados e demarcados os estacionamentos, que terão mil vagas.

Operários seguem trabalhando no acabamento interno do shopping Foto: DG5 Comunicação / Divulgação

Os lojistas confirmados estão fazendo os projetos e, alguns, iniciando as obras de montagem das lojas. O shopping terá capacidade para mais de 200 lojas, mas ainda não há o número exato que abrirá quando o shopping inaugurar, em abril.

Até outubro, havia mais de 70 confirmadas, entre elas as âncoras e megalojas Renner, Riachuelo, BellaCasa, Burger King, Cinépolis Cinemas, Eny, Marcentro, Superlegal, Athena Livraria e Fair Play Diversões. Isso equivale a mais de 70% da área do shopping ocupada.

Quando as mais de 200 lojas abrirem, a previsão é gerar 1,5 mil empregos.



Teto de gesso está sendo concluído Foto: DG5 Comunicação / Divulgação

Estruturas da escada-rolante na entrada do shopping estão instaladas no hall principal, que está com o teto de gesso Foto: DG5 Comunicação / Divulgação