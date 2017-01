Exército abre vagas temporárias de emprego em Santa Maria

Trabalho 19/01/2017 | 21h15

O Exército abriu seleção de cadastro reserva para homens de 19 a 35 anos, que poderão atuar como cabo especialista temporário, nas funções de motorista (categorias D ou E), mecânico de automóveis, mecânico de equipamento eletrônico, pedreiro, eletricista auto, mecânico operador de torno mecânico, operador de microcomputador, mecânico auto/lanterneiro com habilitação carteira ¿B¿ e manutenção de microcomputador e periféricos.

As vagas são para a área da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, com sede na Avenida Borges de Medeiros, 1.515, em Santa Maria, onde é possível fazer a inscrição até as 12h de 10 de março. As possibilidades de vagas estão distribuídas para as Organizações Militares do Exército situadas nas Guarnições de Santa Maria, Alegrete, Rosário do Sul e Santa Cruz do Sul, de acordo com o aviso de seleção.



Mais detalhes nos sites www.3rm.eb.mil.br e www.6bdainfbld.eb.mil.br. Os selecionados começam a trabalhar em 1º de julho.