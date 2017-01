Executivos reforçam o time de negócios de novo shopping de Santa Maria 

Empreendimento 06/01/2017 | 09h03 Atualizada em

Três executivos experientes na comercialização de shoppings no mercado gaúcho e do país, Udi Távora Costa, Álvaro De Bortoli e Renato Machado, foram contratados pelas duas empresas que estão tocando a obra e incorporação do Praça Nova Santa Maria (foto acima), que tem previsão de inauguração em abril. Machado que foi superintendente nos Bourbon São Paulo e Wallig falou que a parceria segue até a abertura do estabelecimentos.

– Vamos ajudar na comercialização, todos nós conhecemos o mercado gaúcho, e o shopping de Santa Maria será o mais bonito do interior do Estado – afirma Machado.

Sobre as negociações com lojas para o novo shopping de Santa Maria, não teceu comentários. Mas analisou o mercado como um todo. Afirmou que o ramo do varejo vem mudando nos últimos anos.

– Antes, tinha fila de lojistas esperando para entrar nos shoppings. Hoje, a fila diminuiu e ambos estão cedendo um pouco mais.

Os últimos dados do Praça Nova Santa maria, do mês passado, davam conta que mais de 80% do empreendimento havia sido concluído. As obras dos lojistas confirmados, para montar as lojas, estão previstas para iniciar em janeiro, e já há um comitê técnico formado para prestar o suporte necessário a eles em cada uma das etapas.

Até dezembro, a ocupação estava em 68% da área bruta locável. A previsão é ter cerca de 200 lojas. Estão confirmadas as âncoras e megalojas Renner, Riachuelo, BellaCasa, Burger King, Cinépolis Cinemas, Eny, Marcentro, Superlegal, Athena Livraria e Fair Play Diversões.