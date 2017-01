Empresa de Santa Maria abre franquia em Porto Alegre e tem plano ousado de expansão

Investimento 24/01/2017 | 21h02 Atualizada em

O ano de 2017 começou com o pé direito para a Linguiçaria Premium, que nos últimos cinco anos já conquistou boa clientela em Santa Maria com seus 60 tipos de linguiças especiais. Ontem, a empresa inaugurou sua primeira franquia, que funciona na Avenida Goethe, 42, loja 3, em Porto Alegre.

Na loja da Capital, são três sócios: Bibiana Malgarin, de Santa Maria, que já gostava dos produtos da empresa, e Mariana Rocha e Renato Marques, de lá. No primeiro momento, eles vão vender, na Capital, 30 das 60 variedades de linguiças especiais feitas aqui em Santa Maria, além de carnes nobres de cordeiro da marca santa-mariense Chibito.

Clandio Tolio Flores, sócio da Linguiçaria Premium, diz que esse é apenas o primeiro passo da expansão e que, nos próximos dois anos, pretende chegar a 15 franquias. Isso foi possível porque a empresa obteve o selo de inspeção sanitária nacional, que permite vender para todo o país. Já negocia com empresários de cidades como Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Chapecó, Florianópolis, São Paulo e Brasília.

Ele pretende construir ainda este ano uma fábrica no Distrito Industrial de Santa Maria para dar conta da demanda e empregar 20 pessoas.