Em seu primeiro dia de trabalho como prefeito, Pozzobom teve agenda lotada

Política 03/01/2017 | 06h31 Atualizada em

Após ficaram quase uma hora cumprimentando as pessoas e funcionários que chegavam no Centro Administrativo, Jorge Pozzobom e Sergio Cechin (PP) passaram o resto do dia em reuniões com secretários, CCs e servidores concursados, concendendo entrevistas e visitando postos de saúde.

Um dos secretários de Pozzobom, Guilherme Cortez, antecipou-se e chegou às 6h45min no Centro Administrativo. Cortez, que trabalha há seis anos com o político, sabe que o chefe é rigoroso e vigilante com o cumprimento de horário. Mas, mais do que trabalhar, Pozzobom persegue quase que à exaustão o cumprimento de metas e exige de todos a apresentação de estratégias para todas as pastas.

Nas primeiras reuniões da manhã, o tucano falou controlando o relógio e pedindo objetividade, principalmente ao secretariado.

– Escuta, escuta. Estou propondo diretrizes. É isso que quero. As coisas têm de funcionar. Vamos buscar todas as metas. Todas. É importante. Deu para entender? – fala e gesticula um quase obsessivo Jorge Pozzobom para uma servidora da pasta da Saúde.

– Se ele (Pozzobom) mantiver esse ritmo, em pouco tempo, vai ter muita coisa que hoje não funciona começando a funcionar – falou um surpreso funcionário da saúde à reportagem.

O próprio prefeito admite que é exigente e dá o recado:

– Isso não é favor que estou fazendo. É minha obrigação. Tenho responsabilidade e seriedade com o dinheiro dos santa-marienses.

Eleita como a prioridade da prioridade, a saúde terá destaque e peso máximos, ao longo de todo o 2017, na gestão Pozzobom/Cechin. O prefeito reuniu-se com o Gabinete de Governança, coordenado por Carlos Pippi Brisola e integrado também por Sergio Cecchin (vice), Guilherme Cortez (Casa Civil e Gestão) e Alexandre Lima (Controladoria e Auditoria Geral), e já apresentou as primeiras medidas para a área. A primeira delas é emblemática e carregada de simbolismo, nas palavras do próprio prefeito, e está ancorada na tragédia da boate Kiss, ainda não cicatrizada no Coração do Rio Grande.



No próximo dia 27, o incêndio completa quatro anos, e Pozzobom externou aos integrantes do Gabinete de Governança que não quer ter conflito com os pais e familiares e muito menos virar as costas a eles. Ao mesmo tempo, o tucano ponderou que é preciso trabalhar no sentido de fazer com que o município saia da estagnação – em uma referência ao engessamento da máquina pública no que se refere à agilidade na liberação de alvarás.

Ainda sobre a Kiss, o prefeito detalhou mais duas medidas: a de fortalecer o Acolhe Saúde – serviço do município que presta atendimento psicossocial, destinado aos familiares das vítimas e sobreviventes da tragédia. O político ainda disse estar no horizonte, para uma definição, a desapropriação do prédio da boate para a construção de um memorial.

Promessas



Pouco depois das 9h, Pozzobom foi para a Secretaria de Saúde onde deu posse a si mesmo como titular da pasta. O tucano afirmou que, durante os seis meses em que ficará no comando, trabalhará para viabilizar a recuperação física do PA do Patronato e no posto de saúde Erasmo Crossetti.



Também garantiu que trabalhará incessantemente para ampliar das atuais 16 para 45 as unidades dos ESFs. Voltou, mais uma vez, a garantir que o Hospital Regional abrirá neste ano.