Diesel aumentou em 20 postos de Santa Maria em janeiro

Combustíveis 26/01/2017 | 08h31 Atualizada em

O anúncio feito pela Petrobras no início de janeiro, de que subiria o valor do diesel nas refinarias do país, repercutiu nos postos de combustíveis de Santa Maria. Dos 25 estabelecimentos pesquisados pelo Diário nesta quarta-feira, em 20 houve aumento nos preços do produto. Já os valores da gasolina e do etanol mantiveram-se praticamente estáveis durante o mês.



O reajuste da estatal – de 6,1%, em média – representaria uma alta de até R$ 0,12 por litro do combustível. No entanto, em Santa Maria, houve postos que subiram até R$ 0,145. Entre os outros locais que aumentaram o valor, a alta ficou entre R$ 0,05 e R$ 0,12. Nos outros cinco postos, os preços permaneceram os mesmos do início do mês.



Nesta quarta, o diesel comum mais caro era encontrado a R$ 3,279 e, o mais em conta, a R$ 2,99, diferença que chega a R$ 0,289 por litro. Já o S-10 mais caro chega a R$ 3,299. Esse foi o segundo reajuste feito no preço do diesel em menos de dois meses. Em dezembro, a petrolífera já havia reajustado o preço do diesel em 9,5%. O produto fechou 2016 com o preço médio por litro de R$ 3,051, o maior valor registrado no ano, acumulando alta de 2,18% no ano, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Diesel comum mais caro chega a R$ 3,279 em posto da cidade Foto: Germano Rorato / Agência RBS

Gasolina ficou estável



Diferentemente do diesel, o preço da gasolina permanecer estável durante o mês de janeiro. Já o etanol teve alta em alguns locais.



Com relação à gasolina, 17 dos 25 postos consultados permaneceram com o mesmo preço. Em sete, houve redução nos valores e apenas um aumentou o preço do combustível. A gasolina mais barata segue sendo vendida no Posto Maxxi da Avenida Hélvio Basso, a R$ 3,858.



Na comparação do etanol, dos 21 postos que vendem o combustível, 13 seguem com o mesmo preço do início do mês. Os outros oito reajustaram para cima o valor do produto.



Foto: Arte / DSM