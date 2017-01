Como concorrer às 170 vagas de empregos abertas por novo supermercado em Santa Maria

Oportunidades 20/01/2017 | 07h38 Atualizada em

O ano de 2017 começa com uma boa notícia para quem está em busca de emprego no setor varejista. O Beltrame Supermercados confirmou os detalhes da seleção para 170 empregos que serão abertos para a nova filial da empresa, que vai inaugurar até o final de março na Avenida Hélvio Basso, ao lado da Tumelero. Há vagas para pessoas com deficiência (PCD). A coluna Página 2 traz todos os detalhes e tira as principais dúvidas para quem quer concorrer (leia abaixo).

O Beltrame não divulgou o número de vagas para cada cargo, mas o total de empregos é maior que o previsto inicialmente, que era de 150, mas subiu para 170 vagas. A empresa resolveu fazer a seleção em datas diferentes. Para os cargos de repositor e auxiliar de depósito, será nas próximas segunda e terça-feiras, no Beltrame da Euclides da Cunha (confira as datas e tire suas dúvidas abaixo).

O novo supermercado está sendo concluído e já está com a parte interna pronta e com as gôndolas. Serão 2,6 mil metros quadrados de área de loja e 20 caixas. Ao todo, serão 200 vagas de estacionamento, entre cobertas e em área aberta.

Foto: Diário de Santa Maria