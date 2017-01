Cidades da região de Santa Maria estão entre as poucas que geraram empregos em 2016

Mercado de trabalho 23/01/2017 | 08h44 Atualizada em

Apesar do mau desempenho de Santa Maria na geração de empregos em 2016, com o fechamento de 312 postos de trabalho, o resultado foi ¿menos pior¿ do que em 2015 (quando foram fechados 1.207 empregos) e do que em relação às demais cidades do Estado em 2016. Porto Alegre e Caxias do Sul fecharam 16.300 e 7.037 postos, respectivamente, no ano passado. A cidade da Serra acumula o fechamento de 24 mil empregos desde 2014, a grande maioria no setor industrial.

No ano passado, entre as cidades grandes e de médio porte do Estado, poucas tiveram saldo positivo. E a maioria delas é aqui da região de Santa Maria. Cruz Alta abriu 1.085 novos empregos, a maioria na agropecuária, que são vagas sazonais, seguida de São Gabriel, Rosário e Santiago, que também abriram novos postos.



O balanço do Caged só divulga as cidades de grande e médio porte do Estado.

Foto: Diário de Santa Maria