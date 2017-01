CDL cadastra empresas interessadas em participar do Liquida Santa Maria

Comércio 24/01/2017 | 20h48 Atualizada em

A aproximação de fevereiro traz uma expectativa para o comércio da cidade. É que no segundo mês do ano ocorre o tradicional Liquida Santa Maria. A campanha da Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria (CDL) já está com as inscrições abertas para os comerciantes que quiserem participar.



Segundo a presidente da CDL, Marli Rigo, quem aderir à campanha terá direito a adesivos para as vitrines, que contarão com o símbolo do Liquida. A campanha será de 6 e 28 de fevereiro e, até ontem, mais de 100 empresas, de diferentes segmentos, já tinham confirmado presença. O número já equivale ao dobro de empresas que aderiram à campanha em 2016, quando 53 lojas participaram. Conforme Marli, a expectativa é de que 180 empresas participem.



Segundo Marli, a entidade não estipula um teto para os descontos, ficando a critério de cada empresa essa escolha. No entanto, a orientação é que ¿haja a transparência¿, e nenhuma loja aumente os preços nos dias que antecedem o Liquida para, então, baixar durante a realização da campanha.



– Esse é o momento de as empresas aderirem, porque em conjunto, conseguimos unir forças. A campanha não é feita só para eliminar estoques ociosos O que queremos é que o cliente possa comprar produtos de sua necessidade e atrativos com preços bons – explica a presidente.



Ao contrário de outras edições da campanha, não haverá sorteios ou brindes. A prioridade é o lojista oferecer ao cliente descontos reais, para liberar estoque e fazer entrar dinheiro na loja.



As empresas que quiserem aderir ao Liquida devem procurar o setor comercial da CDL. O ideal é que os comerciantes se cadastrem até o final de janeiro, mas não há data limite para a adesão. Informações no (55) 3220-6633.