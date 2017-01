Cartão de crédito: dívida vai virar empréstimo com juros bem menores

Opinião 30/01/2017 | 08h31 Atualizada em

Enfim, o Conselho Monetário Nacional (CMN) tomou uma atitude para amenizar a palhaçada que eram os juros abusivos dos cartões de créditos, que chegavam a 500% ao ano e ajudavam a afundar mais os devedores. O CMN aprovou, na quinta, que a partir de 3 de abril, os bancos transformarão automaticamente a dívida do chamado rotativo em aberto há mais de 30 dias (quando a pessoa não consegue pagar a dívida do cartão de crédito).



O Banco do Brasil, por exemplo, divulgou nota informando que, até a metade de fevereiro, definirá como ocorrerá o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito para os clientes que ultrapassarem o prazo máximo de 30 dias no uso do rotativo do cartão. Segundo o banco, as condições (prazos mínimos e máximos e valor mensal de desembolso) deverão ser adequadas à capacidade de pagamento de cada um. A ideia é que o valor mensal destinado ao pagamento da dívida não inviabilize o consumo futuro.

– O mercado de crédito tem, sem dúvida, uma contribuição importante para a retomada do crescimento. Esta medida contribui para reequilibrar o orçamento das famílias brasileiras, fazendo com que elas possam voltar a consumir – disse Paulo Caffarelli, presidente do BB.

Taxas de crédito cobradas (média anual)

439% – Rotativo

144% – Parcelado

118% – Pessoal

29% – Consignado