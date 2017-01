Articulação política quer mudar forma de atendimento do Hospital Regional de Santa Maria

Quando abrir 03/01/2017 | 11h45 Atualizada em

Os prefeitos da Associação dos Municípios da Região Centro (AM-Centro) querem mudar o atendimento do Hospital Regional de Santa Maria, que tem promessa de abrir ainda este ano.

Hospital Regional de Santa Maria deve abrir até março de 2017



Na primeira reunião da AM-Centro deste ano, com a escolha dos novos integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), ficou acordado uma articulação política para que o Regional atende 80% pelo SUS e 20% por convênios.

Ministro Terra garante que Hospital Regional abrirá em 2017



Em visita a Santa Maria, no mês passado, os ministros da Saúde, Ricardo Barros, e do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, defenderam o modelo que previa 60% dos atendimentos pelo SUS e 20% por convênios.



Hospital Regional poderá atender até 40% de convênios



Reunião na manhã desta terça-feira entre os integrantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) Foto: Ramiro Guimarães / Divulgação

– Vamos articular junto aos governos estadual e federal para que amplie o atendimento pelo SUS. Queremos que o CIS tenha uma participação direta nessa fase de planejamento – disse Jorge Pozzobom (PSDB), prefeito de Santa Maria e conselheiro do CIS.

O Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, será o gestor operacional do complexo, enquanto o Sírio-Libanês, de São Paulo, e o Moinhos de Vento, da capital gaúcha, estão responsáveis pela fase atual, que é de planejamento e pré-projeto para a abertura do hospital, que inclui o levantamento dos equipamentos e do quadro de funcionários necessários para iniciar a operação.

A previsão de abertura do hospital está mantida para o primeiro semestre de 2017, mas ainda não há data. O começo da operação deve ser com cerca de 50 leitos, aumentando gradativamente com o tempo.