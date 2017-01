Aplicativos semelhantes ao Uber devem chegar a Santa Maria em breve

Concorrência 17/01/2017 | 09h05 Atualizada em

O serviço de táxi deve ganhar novos concorrentes em Santa Maria. Isso porque duas empresas de Porto Alegre, com serviços semelhantes ao prestado pelo Uber, devem começar a atuar na cidade.



Um deles é o Yet Go. De acordo com o CEO da empresa, Jailson Ferreira, a ideia é que o serviço comece a operar em Santa Maria a partir do próximo dia 25. Ferreira explica que, diferente do Uber, o app cobra tarifa fixa (ou seja, não há tarifas dinâmicas, onde o preço aumenta em horários de pico por conta da demanda) e que não há taxa de cancelamento por desistência da corrida.



Sobre valores, ele informou que o preço base da corrida é R$ 3, e há ainda o acréscimo de R$ 0,15 por minuto, e R$ 1,70, por quilômetro.



Segundo ele, já há motoristas cadastrados em Santa Maria. Outros motoristas interessados em oferecer o serviço devem fazer um cadastro através do aplicativo, que pode ser baixado no Google Play e Apple Store. Segundo Ferreira, os novos motoristas passam por uma avaliação de cadastro, além de pesquisa de antecedentes. Hoje, a empresa está em mais de 60 cidades e tem cerca de 10 mil motoristas cadastrados, conta Ferreira.



A outra empresa que vem para Santa Maria é o Garupa. Conforme o diretor comercial, Antônio Matos, já teve início a etapa de cadastro dos motoristas interessados (os chamados ¿garuper¿) em trabalhar com o serviço. Segundo ele, há exigência de que o veículo usado por ele tenha quatro portas e esteja equipado com ar-condicionado.



Ele não entra em detalhes quanto aos valores que serão cobrados do passageiro, mas garante que serão até 50% menores que os do serviço de táxi da cidade e que devem competir com os do Uber. Além disso, Matos explica que o serviço, além de também fazer uso de tarifas fixas, oferece ainda transporte para animais de estimação, corridas programadas, serviços para empresas e a possibilidade de o serviço ser pago de forma pré-paga.



Para o motorista, a ideia é que 80% do valor da corrida fique com ele.A fase de testes do aplicativo deve começar em fevereiro em Santa Maria. Ele estará disponível nas lojas virtuais para iOS e Android.