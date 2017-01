AO VIVO: acompanhe a posse do prefeito Jorge Pozzobom em Santa Maria 

Novo mandato 01/01/2017 | 15h45 Atualizada em

A partir das 16h deste domingo, começa a cerimônia de posse do novo prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom (PSDB), no Colégio Marista Santa Maria, no Centro da cidade. Além de Pozzobom, também serão empossados o vice-prefeito Sergio Cechin (PP) e os 21 vereadores do Legislativo. Em anos anteriores, tradicionalmente, o ato ocorria na sede da Câmara de Vereadores, mas, neste ano, em decorrência do espaço reduzido, o ato ocorrerá fora da Casa.

19 desafios aguardam Pozzobom em 2017

Além da posse, ocorrerá a escolha da Mesa Diretora e dos presidentes das Comissões Temáticas da Casa e a indicação dos líderes das bancadas. A Mesa Diretora, ao todo, envolve a escolha dos nomes que irão compor os 18 cargos envolvidos – sendo 16 CCs (cargos em comissão) e dois FGs (funções gratificadas).

A partir das 19h, haverá a transmissão de cargo, ato em que José Haidar Farret (sem partido) receberá o tucano Pozzobom, no prédio da SUCV, sede atual do governo municipal, na Rua Venâncio Aires, esquina com a Avenida Rio Branco. Durante o ato, Pozzobom também estará acompanhado do secretariado do governo.



