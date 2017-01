Andar de táxi vai ficar mais caro em Santa Maria 

Transporte 01/01/2017 | 18h42 Atualizada em

A partir desta segunda-feira, ficará mais caro andar de táxi em Santa Maria. A bandeirada que custa R$ 4,50 passará a R$ 5,20, isto é, um aumento de cerca de 15%.

O ex-prefeito José Haidar Farret assinou, na sexta-feira, o decreto 124 que reajusta as tarifas de aluguel do táxis, conforme deliberação aprovada e encaminhada pelo Conselho Municipal de Transportes em 20 de junho de 2016.

Farret afirmou,conforme nota divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, que a defasagem do valor do serviço justifica a mudança:

– O tempo sem reajuste se agravou com os últimos e seguidos reajustes dos combustíveis e de, maneira geral, em todo o custeio de manutenção dos veículos, sem falar da própria subsistência da categoria.



O presidente da Associação dos Condutores de Táxi de Santa Maria (Atasm), Volnei Pedrozo de Arruda, também considerou o reajuste necessário, já que, segundo, ele, ao longo do ano, o serviço de táxi foi qualificado na cidade.



– É justo. Há mais de cinco anos estávamos defasados. Melhoramos o trabalho de táxi e reduzimos a clandestinidade, pois fizemos um trabalho transparente, que permite mais segurança ao usuário – diz.

O decreto dispõe ainda que o Sinditáxi, a Atasm e eventuais demais permissionários não associados se comprometam a, no prazo máximo de um ano, implantar um sistema de monitoramento em tempo real, localizador GPS fixo que registre internamente e armazene por dois todas as operações do veículo em movimento.



As mudanças:

Bandeirada com valor de R$ 5,20

Bandeira 1 com valor de R$ 3,00

Bandeira 2 com valor de R$ 3,65

Km de viagem com valor de R$ 1,60

Hora parada com valor de R$ 17,00