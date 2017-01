AHTurr fará ações para atrair mais veranistas argentinos a Santa Maria

Turismo 21/01/2017 | 10h21 Atualizada em

Neste veraneio, pelo terceiro ano seguido tem crescido o número de argentinos que passam pela BR-287 e pela RSC-287 em direção ao litoral gaúcho e catarinense. Além de hermanos do norte da Argentina, têm entrado por São Borja estrangeiros que querem evitar as longas filas em Uruguaiana. Parte pega a BR-285 em direção a Ijuí e a Santa Catarina, enquanto outra parte que vai para praias gaúchas acaba passando por Santiago, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.No final de semana passado, a cada 10 carros que passavam pela BR-287, pelo menos 3 ou 4 eram de argentinos. Parte deles acaba se hospedando aqui na região.

Esse carro, da foto acima, estava entrando em Santa Maria no final da tarde do último domingo. Só no Park Hotel Morotin, são de duas a três famílias por noite, enquanto no Hotel Dom Rafael, chegam a ser de 20 a 25 apartamentos ocupados por argentinos por noite, nos finais de semana das quinzenas, quando os hermanos costumam sair de férias. Boa parte deles faz reservas nos nossos hotéis por meio de sites como o Booking.

A rede hoteleira e turística de Santa Maria já está de olho nisso e, assim como Rosário e São Gabriel, quer lucrar mais com os veranistas.

A Associação de Hotéis, Bares e Restaurantes de Santa Maria (AHTurr) e o Convention Bureau já estão divulgando a cidade em redes sociais na Argentina, para que os hermanos comecem a optar por fazer a parada na viagem aqui no Coração do Rio Grande.

Segundo o presidente da AHTurr, José Rafael Dimpério, nos próximos dias, as entidades vão colocar uma pessoa para divulgar Santa Maria e os hotéis daqui na aduana da divisa de São Tomé e São Borja. E para o ano que vem, os planos são mais audaciosos. Está sendo negociado para que seja oferecida aos argentinos não só a opção de hospedagem aqui, mas para que eles possam passar pelo menos um dia na cidade em uma grande atração turística. A médio prazo, poderá ter ótimo resultado. Tomara que dê certo, pois isso trará mais renda e empregos para Santa Maria.