700 contribuintes de Santa Maria e região que caíram na malha fina vão receber restituição

Imposto de renda 08/01/2017 | 11h45 Atualizada em

Estará disponível a partir desta segunda-feira a consulta ao crédito de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) daqueles que caíram na malha fina. De acordo com a Receita Federal, 700 contribuintes de Santa Maria e região constam na lista.

Conforma a Receita Federal, em todo o Brasil são 177.538 contribuintes. O crédito disponível é de cerca de R$ 370 milhões, referente aos exercícios de 2008 até 2016. Na região, são R$ 1.225.574,90. A consulta poderá ser feita a partir das 9h. O saque, dia 16 deste mês. Faz parte do 1º lote.

Para a Receita Federal, "malha fina" é a verificação de inconsistências da declaração do IRPF. Ele busca identificar processos de declarações que tenham alguma pendência, o que impossibilita a restituição.

No caso do 1º lote, foram identificados problemas no processo, mas as dúvidas foram sanadas pelos contribuintes, o que viabiliza a restituição.