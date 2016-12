Um balanço do segundo mandato do governo Cezar Schirmer

Gestão 2013/2016 27/12/2016 | 07h32 Atualizada em

Ao fim de cada ano, as pessoas param para fazer um balanço do que deu certo, das frustrações e do que ainda precisa ser feito para o novo ano. Assim é na vida real e também na política.



O Diário traz, nesta reportagem, um levantamento do que foi o segundo e último mandato de Cezar Schirmer (PMDB), ainda que ele tenha deixado a prefeitura antes do término do governo. Schirmer deixou o Executivo em setembro, para atender a um chamamento do amigo e governador do Estado, José Ivo Sartori (PMDB), e assumir a Secretaria de Segurança Pública.



Mas que Santa Maria o ex-prefeito deixou à população? Na reportagem, um quadro traz as principais promessas e a situação de cada uma delas.



Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS